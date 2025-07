Fortaleza x Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados às quartas de final, Fortaleza e Flamengo fazem confronto nesta quarta-feira (23), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, pela 19ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20. O Leão do Pici está na sexta posição, com 30 pontos, enquanto o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação, com o mesmo número dos cearenses.

Os times tiveram confirmada a classificação somente na penúltima rodada. O time cearense bateu o América-MG por 1 a 0, em Betim (MG), e chegou aos 30 pontos, mesma pontuação atingida pelos cariocas na segunda (14), com a vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG.

Como chega o Fortaleza

A equipe cearense chega ao confronto tranquila por já estar nas quartas de final da competição. No entanto, quer encerrar a primeira fase de forma positiva e até mesmo mudar rumos dos embates

O técnico Leo Porto deve mandar o Fortaleza a campo com: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme, Kauan Richard; Dimas, Joel Reyes, Lucas Emanoel, Landerson; Bruno Branco, Daniel.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo chega basicamente da mesma maneira para o confronto contra o Fortaleza. O técnico Bruno Pivetti tem alguns “desfalques” para a partida por conta do grande número de lesionados da equipe principal. Afinal, Daniel Sales, João Victor, Guilherme e João Alves estão na relação para o jogo do profissional contra o Bragantino.

A provável escalação é: Lucas Furtado; Felipe Vieira, Iago, Da Mata, Fabiano; Gustavo, Joshua, Kaio Nóbrega, Pedro Leão; Felipe Teresa e Lorran.

Arbitragem

O dono do apito será Wanderson Marques Martins. Por outro lado, Deborah Beatriz Ferreira da Silva e Camila Ferreira de Sousa serão suas auxiliares durante a partida. O trio, aliás, é do Ceará.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza e Flamengo, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20, terá a transmissão da Fortaleza TV.

