Aston Villa homenageia Ozzy Osbourne após morte do ídolo do rock

O Aston Villa se pronunciou nas redes sociais após a morte de Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e torcedor apaixonado do clube. O cantor faleceu nesta segunda-feira (22), em Birmingham, aos 75 anos. Ele enfrentava há anos uma série de problemas de saúde, com destaque para o mal de Parkinson.

No comunicado, o clube destacou a conexão profunda entre Ozzy e a comunidade onde cresceu:

“O Aston Villa está entristecido ao saber que o astro do rock mundialmente conhecido e torcedor do Villa, Ozzy Osbourne, faleceu. Crescendo em Aston, não muito longe de Villa Park, Ozzy sempre teve uma conexão especial com o clube e com a comunidade de onde veio. Os pensamentos de todos no Aston Villa estão com sua esposa Sharon, sua família, amigos e os incontáveis fãs neste momento tão difícil. Descanse em paz, Ozzy.”, escreveu o clube.

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.

Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2025