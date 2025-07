Duílio nega uso indevido de recursos do Corinthians: ‘Não reconheço’

Duílio se pronuncia sobre gastos com cartão do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, manifestou-se publicamente após reportagens apontarem o uso de recursos do clube para pagamentos de itens de uso pessoal durante sua gestão. A denúncia, revelada pelo portal “ge”, traz uma série de lançamentos financeiros suspeitos atribuídos à administração anterior. No balanço está incluso compras de bebidas alcoólicas, cigarros, remédios como tadalafila (usado no tratamento de disfunção erétil) e outros gastos não condizentes com a rotina administrativa de um clube de futebol.

Duílio, no entanto, rechaçou a autenticidade da planilha divulgada e negou envolvimento direto com os gastos mencionados.

“Em relação à matéria veiculada pelo portal ge.globo, reafirmo que não reconheço a veracidade da planilha divulgada. Nunca tive acesso direto a esse documento, apenas o vi através de imagens compartilhadas em redes sociais e por terceiros. Durante minha gestão, jamais recebi ou aprovei pagamentos naquele formato, muito menos fui informado sobre os supostos pagamentos que agora tentam vincular a mim”, disse o ex-dirigente.

A planilha mencionada também inclui registros de pagamentos a pessoas físicas sem detalhamento dos serviços prestados. Sem contar compras feitas em farmácias de Fortaleza no mesmo dia em que o Corinthians atuou pela Copa Sul-Americana. Notas de abastecimento em postos de gasolina emitidas em horários incompatíveis com deslocamentos oficiais também estão na lista. Segundo a apuração do “ge”, alguns dos endereços e estabelecimentos listados nem sequer funcionam como comércios nos locais indicados.

Ex-presidente do Corinthians afirma que tomará providências legais

Diante da gravidade das acusações e do impacto causado pela circulação do conteúdo, Duílio informou que tomará providências legais. Aliás, afirmou que está acionando as autoridades competentes.

“Informo que na presente data apresentarei notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE/DOPE) para ser incluída na investigação em andamento (Inquérito Policial nº 2326769-37.2024.010315 – Processo Digital n°: 1542744-43.2024.8.26.0050 – 2025/001214), denunciando a circulação de documentos falsificados e manipulados, que estão sendo atribuídos à minha gestão no Sport Club Corinthians Paulista. Numa rápida averiguação já detectamos uma fatura de cartão de crédito falsa e 2 documentos incluídos na suposta planilha identificados como inexistentes em apuração realizada pelo clube junto à diretoria financeira da gestão Augusto Melo, em denúncia anterior”, explicou.

Assim, o ex-presidente reforçou sua confiança na lisura do trabalho realizado à frente do Corinthians. Além disso, reiterou estar à disposição para colaborar com as investigações.

” Por fim, reafirmo meu compromisso inabalável com a ética, a lisura e a transparência, princípios que sempre nortearam minha atuação no clube. Tenho absoluta tranquilidade quanto à correção de minha gestão. Permaneço à disposição das autoridades e da instituição para todos os esclarecimentos necessários, prestando total colaboração para a rápida elucidação dos fatos”, concluiu Duílio.

