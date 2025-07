Catar apresenta interesse para sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2036

O Comitê Olímpico do Catar (QOC) anunciou nesta terça-feira (22/7), por meio de comunicado oficial, a candidatura de Doha para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036. Em 2022, o país recebeu a Copa do Mundo e, de acordo com o Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, deseja expandir a atuação do Catar no cenário esportivo mundial.

“Acreditamos no poder do esporte para aproximar pessoas e culturas, empoderar indivíduos e liberar o potencial humano, especialmente dos jovens. Nossa participação no diálogo em andamento sobre a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2036 reflete uma visão nacional que coloca o esporte como motor de desenvolvimento e plataforma para promover o entendimento mútuo e a paz entre as nações”, afirmou o Ministro.

Indonésia, Turquia, Chile e Índia foram alguns dos países que já enviaram propostas formalizadas para sediar as Olimpíadas. Segundo as declarações de Al-Thani, Doha possui 95% da infraestrutura esportiva fundamental para receber o torneio e um plano amplo para chegar a 100%. ““Este plano está enraizado em uma visão de longo prazo que visa construir um legado social, econômico e ambientalmente sustentável”, informou.

Outros países asiáticos demonstram interesse na briga pela competição como a Coréia do Sul e a Arábia Saudita. Em outras partes do mundo Egito, Hungria, Itália, Alemanha, Dinamarca e Canadá pensam na candidatura para os Jogos. Caso seja bem sucedida, o Catar se tornaria o primeiro país do Oriente Médio a sediar as Olímpiadas, realizando o desejo do Ministro Jassim Al-Thani de crescer a influência na perspectiva esportiva mundial. Além disso, em 2034, há chances da Arábia Saudita receber a Copa do Mundo.

Doha foi sede de outros grandes eventos esportivos fora o campeonato mundial de futebol. Em 2019, realizou o Mundial de Atletismo, Mundial de Esportes Aquáticos em 2024 e o Mundial de Tênis de Mesa, em maio deste ano. As próximas edições já estão confirmadas: Los Angeles 2028 e Oceania 2032. Por esse motivo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve optar por Ásia ou África para manter a rotatividade prometida pelo COI.