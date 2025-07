Torcida reage a nova polêmica no Flamengo: ‘Máquina de criar crises’

Torcida reage a nova polêmica no Flamengo, dessa vez com De la Cruz - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

Torcedores do Flamengo reagiram nas redes sociais a nova polêmica no clube na tarde desta terça-feira (22). Dessa vez, envolvendo o chefe do departamento médico do Rubro-Negro, Runco, e o jogador De La Cruz.

Em um grupo no Whatsapp, ele afirmou que o atleta tem “uma lesão crônica e irreparável no joelho direito”. O uruguaio vem sofrendo com lesões e sendo ausência nas relações do Flamengo.

Dessa forma, os torcedores rubro-negro se manifestaram nas redes sociais. Um deles chegou a dizer que o Flamengo é uma máquina de criar crises. Afinal, recentemente, o vazamento de conversas de um integrante do departamento de futebol dizendo que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro causou polêmica.

Inacreditável o que o Flamengo acaba de fazer com o De La Cruz e com o próprio clube

Máquina de criar crises e desvalorizar ativos

— Mestre Andre (@andrepandelot) July 22, 2025

Outro torcedor alertou para um possível processo do uruguaio contra o clube carioca, e comentou sobre a demissão dos responsáveis pelas últimas polêmicas.

De La Cruz vai meter um processo GIGANTESCO no Flamengo.

E com razão. O Bap PRECISA demitir os “Jose’s”, tanto o Boto quanto o Runco. — Fla Buteco (@FlaButeco_) July 22, 2025

Aliás, nesse mesmo pensamento, um torcedor ressaltou que manter o chefe do departamento médico pode ampliar uma crise entre os jogadores.

Agora falando sério, não dá pro Runco ficar no Flamengo depois dessa. Decisão tranquila de tomar e precisa ser tomada rapidamente. Não pode correr risco de ampliar a crise com De La Cruz, Arrascaeta e outros jogadores – uruguaios ou não – do elenco. — Marcos Almeida (@marcosnarede) July 22, 2025

Por outro lado, uma torcedora ressaltou o amadorismo da gestão, uma vez que há o vazamento de informações de dentro do clube.

só acho que a notícia principal de toda essa situação nem é apenas a saúde do de la cruz e sim o amadorismo da gestão não tem pano mais, os “chefes” estão expondo e desqualificando o próprio clube, nunca vi isso — suzzy (@hablasuzzy) July 22, 2025

Arrascaeta se manifesta

A situação da lesão do jogador não pegou bem dentro do elenco. Após a declaração ser divulgada pela imprensa, o uruguaio Arrascaeta se posicionou a favor do compatriota nas redes sociais com uma foto ao lado do volante com a seguinte frase:

“Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim”, escreveu o jogador.

De La Cruz no Flamengo

De la Cruz custou R$ 102,074 milhões aos cofres do Flamengo. O clube, aliás, desembolsou R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas e mais de R$ 9 milhões de custo com intermediação. A contratação foi na gestão de Rodolfo Landim, antecessor do atual presidente rubro-negro, Bap.

No entanto, o jogador que sofreu com lesões em 2024, entrou em campo pelo Flamengo 20 vezes nos últimos sete meses, sendo 17 como titular, mas desde que se lesionou não voltou a ter chance de iniciar uma partida.

