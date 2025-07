Joia do Fluminense volta a treinar após oito meses fora

O Fluminense ganhou uma boa notícia para sua equipe sub-20. Na última segunda-feira (21/7), o atacante Matheus Reis, de 18 anos, voltou a treinar após oito meses fora de ação. O jogador, nascido na Cidade do México (MEX), se recuperou de grave lesão no joelho direito, sofrida em treino com os profissionais, em novembro de 2024, no CT Carlos Castilho.

Na ocasião, ele estava prestes a ganhar oportunidades no time principal. Afinal, era apontado pelo jornal britânico “The Guardian” como um dos melhores jogadores nascidos em 2004 do mundo. Riquelme Felipe, que já ganhou chances no time profissional, também constava na lista, aliás.

Reis, filho do ex-jogador Elias, faz parte da geração “Esquadrilha 07” do Tricolor. Eles foram campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2024. Pelo profissional, porém, o jovem promissor ainda não estreou, ficando como relacionado em algumas ocasiões. Ele, portanto, se lesionou em novembro passado, rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficando fora por oito meses.

Ainda sem Matheus, o Fluminense encara o Palmeiras, nesta quarta-feira (23/7), às 15h (de Brasília), pela 19ª e última rodada do Brasileirão Sub-20. Em nono na tabela de classificação, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer o rival de SP e torcer por derrotas de Vasco (oitavo) ou Juventude (sétimo) para tentar avançar às quartas de final.

