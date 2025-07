Rony pede para deixar o Atlético alegando salários atrasados

O Atlético corre sérios riscos de perder o atacante Rony de graça ainda neste ano. O motivo são os dois meses de salários atrasados, além do não pagamento do fundo de garantia do jogador. Em fevereiro, ele chegou ao Galo por cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões).

Segundo informações, outros jogadores também cogitam seguir o mesmo caminho. Mais recentemente, o atacante Hulk reclamou publicamente dos salários atrasados. Na ocasião, a diretoria prometeu encontrar uma forma de bancar o elenco e quitar os débitos, mas até agora não cumpriu o compromisso.

VEJA: Torcida do Galo cobra time no aeroporto após derrota para o Palmeiras

Além dos salários, Rony cobra outras pendências: direitos de imagem, luvas, premiações e comissões destinadas aos seus representantes. A informação é do jornalista Guilherme Frossard.

Na semana passada, a diretoria do Atlético quitou os direitos de imagem e os salários referentes ao mês anterior. No entanto, na última segunda-feira (21), venceu mais um pagamento relacionado aos direitos de imagem, o que reforçou o desejo de Rony de deixar o clube.

Titular do Galo, Rony disputou 28 partidas, marcou dez gols e conquistou o Campeonato Mineiro sob o comando de Cuca.

Em campo, o Atlético acumula duas derrotas desde a pausa para o Mundial de Clubes e ocupa apenas a nona colocação, com 20 pontos em 15 rodadas. Agora, o time vira a chave para enfrentar o Bucaramanga nos playoffs da Sul-Americana. No jogo de ida, venceu por 1 a 0.

