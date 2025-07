Keylor Navas força saída do Newell???s e vai para o futebol mexicano

Newell’s Old Boys afirmou que a decisão de liberar Keylor Navas foi tomada para preservar o projeto coletivo da equipe - (crédito: Foto: Stephen Maturen/Getty Images)

A passagem de Keylor Navas pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, durou pouco. Contratado no começo do ano, o goleiro de 38 anos está de saída rumo ao futebol mexicano. Ele forçou sua transferência para o Pumas, que vai pagar cerca de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) pela negociação.

No entanto, a maneira como Navas conduziu sua saída causou insatisfação no clube argentino. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Newell’s afirmou que a decisão de liberá-lo foi tomada para preservar o projeto coletivo da equipe, que, segundo o clube, é baseado em compromisso, profissionalismo e respeito aos valores da instituição.

“Para alcançar nossos objetivos, é essencial que todos estejam alinhados e priorizem o grupo acima dos interesses individuais”, diz um trecho da nota oficial.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

Durante sua curta passagem pelo Newell’s, Navas disputou apenas 16 partidas e sofreu 11 gols. Além disso, ele ficou fora das duas primeiras rodadas do Torneio Clausura — alegou problemas estomacais contra o Independiente Rivadavia e pediu para não jogar diante do Banfield, em meio ao clima de tensão pela iminente saída. Na ocasião, ele chegou a participar do aquecimento, mas acabou sendo vaiado por um torcedor, que o acusou de falta de comprometimento.

Agora, Keylor Navas, com passagens marcantes por Real Madrid e PSG, busca um novo desafio no Pumas, do México, conforme revelaram veículos da imprensa local.

