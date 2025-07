Virgínia curte festa aniversário de Vini Jr em clima de romance com o jogador

Relatos da festa de aniversário de Vini Jr citam que atacante curtiu festa a sós com Virgínia por um momento - (crédito: Fotos: Reprodução / Instagram)

O atacante Vini Jr escolheu convidar outras celebridades para os dois dias de comemoração dos seus 25 anos. O atacante realizou a comemoração durante o último final de semana no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os famosos, apesar de não confirmar publicamente, a influenciadora Virgínia Fonseca esteve presente. Inclusive, durante o evento, ela foi vista em clima de romance com o anfitrião.

Segundo informações da coluna de “Fábia Oliveira”, os dois foram flagrados agarradinhos em uma área discreta e escura do local, próxima à piscina. Por sinal, os convidados não tinham a permissão de utilizar celular no espaço. Já haviam, aliás, rumores de um caso entre Vini Jr e Virgínia por algumas interações entre eles nas redes sociais.

Virgínia põe em prática ‘operação bastidor’ para ir à festa de Vini Jr

Virgínia Fonseca executou uma verdadeira operação de bastidores para prestigiar a comemoração de aniversário de Vini Jr., realizada no último sábado (19) e domingo (20), em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem divulgar planos de viagem e mantendo a aparência de rotina comum, a influenciadora deixou Goiânia na madrugada, usou pijama como disfarce e embarcou em um jatinho rumo ao evento.

Acontece que o esforço para manter discrição acabou surtindo efeito contrário: movimentou redes sociais. Manter-se disfarçada em meio à ‘missão’ para ir ao evento atraiu ainda mais especulações e reacendeu rumores de um possível affair com o jogador do Real Madrid.

A movimentação da influencer começou ainda na noite de sábado, por volta das 21h. Fonseca publicou um vídeo em que aparecia pronta para dormir, mas, poucas horas depois, embarcou para o Rio junto à amiga Duda Freire. Na Cidade Maravilhosa, seguiram rumo ao Sítio Lajedo para festa do astro do Real Madrid.

Ambas evitaram aparições públicas durante o trajeto, a fim de evitar fofoca ou rumores. Nada disso, porém, evitou que pessoas próximas ao círculo dos anfitriões confirmassem a presença da dupla no local pouco depois da meia-noite.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.