Scarpa, Igor Gomes e Júnior Santos notificam Atlético por atrasos em pagamentos

A terça-feira (22) está agitada extracampo no Atlético-MG. Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Júnior Santos fizeram uma notificação extraducial contra o Galo por atrasos nos pagamentos de direitos de imagens e premiações. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães.

Além deles, o atacante Rony também reclamou sobre pagamentos na Justiça e ainda pediu a rescisão de contrato com o Galo. O jogador, aliás, também cobra outras pendências: direitos de imagem, luvas, premiações e comissões destinadas aos seus representantes. A informação é do jornalista Guilherme Frossard.

Gustavo Scarpa, aliás, chegou ao Atlético no ano passado. Com a camisa do clube mineiro, o jogador tem 98 jogos, com 11 gols e 18 assistências. Do outro lado, Igor Gomes está no Atlético desde 2023. Ele, afinal, soma 127 jogos, com oito gols marcados.

O Atlético, afinal, está enfrentando atrasos de salários e direitos de imagem nos últimos meses. O clube, portanto, também teve problemas para quitar premiações aos jogadores, como os valores pelo título do Campeonato Mineiro.

Problemas finaneiros no Atlético

Em entrevista coletiva concedida em junho, o empresário Rafael Menin, sócio majoritário da SAF do Atlético, admitiu dificuldades do Galo para realizar pagamentos a jogadores e clubes.

“Foi um semestre duro. É falado de atraso de salário, de imagem… teve algo, sim. Não foi de 30 dias. E não foi a primeira vez. Já aconteceu em outros anos, 2024, 2023. O que a gente luta muito é para não ter um acúmulo de atrasos. Sabemos que pode ter impacto em campo. Temos que honrar os contratos assinados. De fato, a gente piorou um pouco neste quesito neste primeiro semestre”, afirmou, na ocasião.

