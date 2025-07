??dolo Gum visita CT do Fluminense

O ex-zagueiro Gum, aposentado desde 2024, visitou o CT Carlos Castilho nesta terça-feira (22/7), encontrando com os jogadores do Fluminense, onde é ídolo. Ele teve contato com os atletas pré-treino, tirando fotos no Centro de Treinamento do clube. À página oficial do Flu nas redes sociais, o ex-defensor falou sobre as diferenças entre atuar e estar fora de campo na torcida.

“É, fazer parte dessa história, para nós, é muito especial, uma honra. Fazer parte de um clube tão grandioso, vitorioso. Estar sendo lembrado nas taças é motivo de muita alegria. Estive em campo lutando, sendo mais um torcedor em campo, vibrando e buscando os títulos pelo Fluminense. Agora, estamos fora de campo, vibrando, sofrendo um pouco mais, afinal de contas, a gente não pode fazer nada, só torcer. Mas feliz demais com o momento do clube, com as vitórias, com os títulos, com o Mundial (de Clubes). Fluminense alcançou um topo alto e a gente fica feliz de ver as cores do Fluminense sendo representadas tão bem pelos jogadores que estão em campo. É isso aí, tricolores. Saudações tricolores e vence o Fluminense”, disse o ex-zagueiro.

Gum é ídolo do clube

Gum, afinal, conquistou inúmeros títulos pelo Fluminense. Venceu o Brasileirão em 2010 e 2012, além de vencer o Carioca de 2012. Levantou também a Primeira Liga (2016) e as Taças GB (12 e 17) e Rio (18). Em 2009, ajudou na criação do novo apelido do Fluminense; time de guerreiros.

Isso porque mesmo machucado e com um corte na cabeça, o zagueiro fez o gol que classificou o Tricolor à final da Sul-Americana de 2009, contra o Cerro Porteño (PAR), em jogo histórico no Maracanã. Desde então, a torcida passou a alcunhá-lo de “Gum Guerreiro”, com o espírito lutador passando também para um novo apelido do time das Laranjeiras.

Na final, ainda marcou um gol no 3 a 0 contra a LDU (EQU). O placar, no entanto, foi insuficiente para levar o troféu inédito às Laranjeiras. Ele deixou o clube ao fim de 2018, quando se mudou para atuar na Chapecoense.

Veja o registro do Fluminense

Dia do CAMPEÃO Gum Guerreiro no CT Carlos Castilho é sempre especial! ???????? pic.twitter.com/x16i2eqVUN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 22, 2025

