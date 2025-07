Festa de 25 anos de Vini Jr tem show de astro global, Ivete e parque de diversões

Vini Jr decidiu expor, nesta terça-feira (22), fotos inéditas da sua festa de 25 anos, que ocorreu no Rio de Janeiro. O astro dividiu a comemoração em dois dias, durante o último final de semana, no Sítio Lajedo, localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa.

No dia inicial das celebrações, o atacante colocou como exigência o uso de conjunto todo preto e os convidados não tinham a permissão de entrar com celular no espaço. Inclusive, a temática do evento foi a tecnologia, com a utilização exagerada de drones, LEDs e fogos de artifício. A propósito, os presentes puderam curtir a apresentação de uma estrela internacional, o rapper Travis Scott. O artista norte-americano, aliás, permaneceu na festa e aproveitou o evento com os demais convidados.

Ludmilla, amiga pessoal de Vini Jr, também subiu ao palco em uma estrutura externa. L7nnon, Orochi e Oruam foram outras atrações Além disso, a decoração do sítio também chamou a atenção pela alusão ao Real Madrid, mais especificamente a referência a sua camisa 7, além de uma escultura gigante do jogador.

Segundo dia de festa de Vini Jr mesclou funk, carnaval e pagode

No domingo, o craque decidiu utilizar uma camisa branca, com o slogan do segundo dia de comemorações “Baila Vini Jr”. Na oportunidade, a intenção era simular uma espécie de baile de favela. A decoração tentava recriar alguns elementos presentes em São Gonçalo, sua terra natal.

Assim, os organizadores recriaram a “Furacão 2000”. Na oportunidade, também houve a tentativa de imitar um carnaval de rua, com trio elétrico com Ivete Sangalo e parque de diversões disponível para seus convidados. Como ponto final da festa, houve um show de pagode.

Entre os convidados famosos estiveram a cantora Anitta, a influenciadora Virgínia Fonseca, a atriz Bruna Griphao e o streamer Casimiro Miguel. Personalidades do esporte também estiveram presentes como o jogador de vôlei Bruninho, além dos seus companheiros de Real Madrid: Camavinga e Militão.

