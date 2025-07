Botafogo encaminha empréstimo de dois jogadores

O Botafogo terá mais duas saídas nos próximos dias: o volante Patrick de Paula e o centroavante Rwan. O primeiro começou o ano como titular, ganhou chances com o técnico Renato Paiva, mas não conseguiu aproveitá-las, andou “sumido” e nem sequer entrou em campo com Davide Ancelotti. O segundo também não conseguiu se firmar no Mais Tradicional e tampouco agradar à torcida alvinegra.

De Paula vai para o Estoril, de Portugal, por empréstimo, até junho de 2026. Esta é, aliás, a segunda vez que o Botafogo o empresta a outro clube. Em 2024, também sem espaço no plantel, PK parou no Criciúma, onde foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. De volta ao Alvinegro, começou 2025 como artilheiro do time, mas caiu de produção.

O camisa 6 tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026. No contrato com os portugueses, há, aliás, a possibilidade de renovar o vínculo com o jogador, assim, De Paula pode não voltar mais ao Botafogo, que o liberou para viajar à Europa e acertar a sua mudança de ares.

Outro que está de saída, também por empréstimo, é Rwan. Segundo informações do jornal “O Globo”, o centroavante está de malas prontas para reforçar o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, até junho do ano que vem, com opção de compra para a franquia da terra do Tio Sam.

No Botafogo, Rwan não conseguiu repetir os bons números que obteve no Ludogorets, da Bulgária, na temporada anterior. No clube carioca, em 14 jogos, fez somente dois gols. Com Ancelottinho, entrou no fim da vitória sobre o Sport por 1 a 0, no último domingo (20), na Ilha do Retiro.

O Alvinegro vai reformulando o elenco nesta janela.

