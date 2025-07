Recurso no STJD pede para aumentar a pena de Dudu para 10 jogos de suspensão

O caso envolvendo o atacante Dudu, do Atlético Mineiro, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ganhou mais um capítulo no STJD. A União Brasileira de Mulheres (UBM) entrou com um recurso nesta terça-feira (22). A entidade, que fez a denúncia original, pede agora a pena máxima ao jogador. O órgão, portanto, quer aumentar a suspensão e a multa do atleta do Galo. Além disso, a UBM também exige uma retratação pública.

O novo recurso, de fato, busca endurecer significativamente a punição do atleta. A UBM solicita que a suspensão de Dudu passe de seis para dez jogos. O órgão também pede que a multa seja elevada de R$ 90 mil para R$ 100 mil. A entidade propõe ainda que o jogador participe de campanhas educativas da CBF sobre o tema.

Caso Dudu x Leila

Na última sexta-feira (18), o STJD puniu o jogador com seis jogos e R$ 90 mil. Dudu não compareceu ao julgamento, mas enviou um vídeo à sessão. Nele, o atacante pediu desculpas pelo que escreveu em suas redes sociais. “…venho pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala, pelo meu texto que eu escrevi algum tempo atrás”, disse Dudu.

Na última segunda-feira (21), a defesa do jogador conseguiu uma vitória parcial. O STJD concedeu um efeito suspensivo que afeta apenas o pagamento da multa. A suspensão dos jogos, no entanto, foi mantida por enquanto. O atacante, consequentemente, segue como desfalque para o Atlético-MG em competições nacionais.

Este processo no STJD, em resumo, é apenas um dos fronts da briga. A troca de acusações entre Dudu e Leila Pereira se estendeu para outras esferas. O caso, por exemplo, também envolve uma ação civil e uma queixa-crime. O desfecho dessa complexa história, enfim, ainda parece longe de terminar.

