Vasco divulga relacionados com saídas e retornos

Com direito a ausências e retornos, o Vasco divulgou no começo da noite desta terça-feira (22/7) os relacionados para o jogo de logo mais contra o Independiente del Valle (EQU), pela volta dos playoffs da Sul-Americana. São, dessa forma, três saídas e três entradas na lista de Fernando Diniz em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado (19/7), em São Januário.

Os três jogadores que deixam a lista são defensores. Lucas Piton, suspenso, não pode ir a campo e fica fora. Já o zagueiro Lucas Freitas, considerado titular, está com uma gripe e, por isso, não está na lista. Por fim, o lateral-direito da base, Breno Vereza, também deixa os relacionados.

LEIA MAIS: Relembre viradas históricas do Vasco antes de ‘decisão’ na Sula

Vereza sai, aliás, por conta de um dos retornos. Afinal, o lateral-direito Puma Rodríguez – preterido diante o Grêmio – volta a consta na lista. O uruguaio tem contrato se encerrando com o Vasco e pode sair em breve.

Outros que voltam são Mauricio Lemos e Leandrinho. O zagueiro ficou fora contra o Grêmio por escolha técnica. Já o lateral-esquerdo fica como opção pela primeira vez desde o retorno de empréstimo ao Al-Shabab (SAU). Ao lado de Victor Luis, ele é um dos concorrentes à vaga de Piton entre os titulares.

Vasco e Del Valle se enfrentam nesta terça, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela volta dos playoffs da Sul-Americana. Após perder por 4 a 0 na ida, em Quito, no Equador, o Cruz-Maltino precisa ao menos repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.