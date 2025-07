Saúl desembarca no Rio para assinar com Flamengo

Novo reforço do Flamengo, Saúl Ñíguez já está em solo carioca. O espanhol, que pertencia ao Atlético de Madrid, desembarcou na tarde desta terça-feira (22) no Aeroporto Tom Jobim. O atleta vai realizar exames médicos e assinar contrato de três temporadas com o clube carioca. Ele saiu por uma área alternativa e não falou com a imprensa.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Flamengo, Saúl realizará exames médicos na manhã de quarta-feira (23/7). Em seguida, o atleta se encontrará com José Boto, Diretor de Futebol, no CT George Helal, para assinar o contrato. Então, o clube vai oficilizar a contratação do atlelta.

O meio-campista iniciou a carreira na base do Real Madrid e também tem passagem pelo Chelsea, time pelo qual foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2021. Com a camisa do Atlético de Madrid, foi duas vezes vencedor da Liga Europa, uma da LaLiga e uma da Copa da Espanha. Na última temporada, o jogador vestiu a camisa do Sevilla por empréstimo.

Saúl vai ser o primeiro reforço da diretoria rubro-negra na janela que abriu no dia 10 de julho. O Flamengo ainda aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou.

