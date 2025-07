Inglaterra vence a Itália na prorrogação e vai à final da Eurocopa Feminina

A Inglaterra está na final da Eurocopa Feminina. Nesta terça-feira (22), as inglesas venceram a Itália por 2 a 1, na prorrogação, de virada, e confirmaram a classificação no Stade de Genève, em Genebra, na Suíça. Dessa maneira, as atuais campeãs do torneio aguardam o duelo entre Alemanha e Espanha para saber quem serão as adversárias na decisão. Michelle Agyemang, nos acréscimos do tempo regulamentar, e Kelly, na segunda etapa da prorrogação, marcaram os gols da vitória. Pelo lado da Itália, Bonansea havia aberto o placar na primeira etapa do jogo.

Mesmo defendendo o título, a Inglaterra precisou suar, mais uma vez, para se manter viva na competição. Após a vitória heroica nos pênaltis sobre a Suécia nas quartas de final, a equipe precisou buscar a vitória diante das italianas na prorrogação.

Por outro lado, a Itália, que voltou a disputar uma semifinal de Eurocopa depois de 27 anos, estava com a classificação nas mãos, mas viu tudo ir por água abaixo após uma recuperação heroica das inglesas. Nas quartas de final, a Itália venceu a Noruega por 2 a 1, com destaque para os dois gols marcados pela experiente Cristiana Girelli.

O jogo

A Itália surpreendeu no primeiro tempo e, com gol de Bonansea aos 33 minutos, conseguiu ir para o intervalo com a vitória parcial de 1 a 0. Além disso, as italianas conseguiram parar o forte ataque da seleção inglesa, com um nível de concentração muito alto.

A segunda etapa foi de total pressão da Inglaterra, enquanto a Itália buscava se defender e segurar o resultado. As italianas faziam uma grande partida defensivamente, mas, nos acréscimos, Michelle Agyemang brilhou. A atacante do Arsenal saiu do banco de reservas e garantiu o empate aos 50 minutos.

Prorrogação

No tempo extra, a Itália buscou se reorganizar para ter mais controle de bola e voltar a levar perigo às adversárias. Contudo, a Inglaterra estava embalada e dominou a restante do jogo. A pressão surtiu efeito nos momentos finais do jogo, quando Kelly, de pênalti, confirmou a virada para as inglesas.

