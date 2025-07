Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Cruzeiro, com objetivos diferentes, se enfrentam nesta quarta-feira( 23/7), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está atualmente na 10° colocação, com 19 pontos e na zona intermediária da tabela, a cinco pontos da zona de rebaixamento e a seis do G6. Por outro lado, a Raposa lidera a competição até aqui com 33 pontos e tenta manter a vantagem no topo da tabela.

Onde assistir

Cazé TV, Premiere e TV Record transmitem a partir das 19h30 (de Brasília).

Como chega o Corinthians

No Brasileirão, o Corinthians enfrenta uma situação mais delicada na competição, ocupando a 10ª posição com 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Além disso, nos últimos jogos, o Alvinegro não tem conseguido embalar bons resultados, acumulando derrotas que dificultam a aproximação do grupo de líderes. Em sua partida mais recente, perdeu para o rival São Paulo por 2 a 0, em uma atuação fraca.

Além disso, para enfrentar o Cruzeiro, o Timão não terá Yuri Alberto, ainda sem condições de jogo após fratura na vértebra. O meia Maycon e o lateral-esquerdo Hugo, ambos entregues ao departamento médico, além do meia Raniele, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, também estão fora.

Como chega o Cruzeiro

Já o Cruzeiro lidera a tabela com 33 pontos conquistados em 15 jogos, mostrando um desempenho sólido e consistente. Além disso, a Raposa não perde há 10 rodadas, sendo oito vitórias e dois empates neste período. Contudo, para o embate, o técnico Léo Jardim não poderá contar com Fagner. Afinal, o lateral-direito está emprestado justamente pelo Corinthians e, para ser utilizado, a equipe mineira precisaria pagar uma multa de R$1 milhão, o que não vai acontecer. Assim, Willian seguirá como titular no setor.

Em contrapartida, Cássio retorna a meta após cumprir suspensão. Será o primeiro encontro do arqueiro com a torcida corintiana. Além disso, a tendência é que Matheus Pereira volte a ser titular do time, assim como Wanderson. Eles iniciaram no banco contra o Juventude. O volante Lucas Silva e o zagueiro Villalba, que deixaram a última partida com dores, também não serão problemas.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e Hora: 23/07/2025, às 19h30 (horário de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Memphis Depay e Ángel Romero. Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

