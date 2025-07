Grêmio tem interesse na contratação do lateral Mayke, do Palmeiras

Mayke tem contrato somente até o fim do ano com o Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Em fim de contrato com o Palmeiras, Mayke despertou o interesse do Grêmio. O lateral-direito, de 32 anos, trabalhou com Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico do Imortal, entre 2018 e 2019 no Verdão. Ele tem vínculo somente até o fim do ano.

As tratativas ainda não saíram para a fase de proposta, de acordo com o “ge”. O Palmeiras não pensa em liberar o jogador imediatamente, antes do término do vínculo. Aliás, a intenção do clube paulista é renovar contrato com o lateral.

Mayke atuou em apenas três partidas no Campeonato Brasileiro, o que possibilita o jogador atuar por outro clube da Série A antes de chegar ao limite de sete jogos.

Atualmente, o técnico Mano Menezes tem colocado o zagueiro Gustavo Martins na lateral direita. Afinal, o jovem Igor Serrote, cria do Grêmio, ainda não conseguiu se firmar. Titular da posição, João Pedro passou por cirurgia por conta de fratura no tornozelo esquerdo e não tem previsão de volta. Já João Lucas sofreu lesão muscular na coxa esquerda em maio e ainda não retornou.

Por outro lado, o Tricolor anunciou a contratação do atacante Carlos Vinícius, que deixou o Fulham na última temporada europeia. Além disso, a diretoria busca a chegada de um zagueiro – negocia com Balbuena, ex-Corinthians – e também um meia.

