Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio terá confronto decisivo contra o Alianza Lima nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os peruanos venceram a primeira partida por 2 a 0 e criaram um cenário favorável. Assim, o Imortal necessita de um resultado positivo por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final do torneio. Caso conquiste um triunfo pelo mesmo placar do embate de ida, a definição da vaga será nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Paramount+, a partir das 20h30.

Como chega o Grêmio

O retorno da temporada trouxe a impressão que o período de intertemporada não foi suficiente para fazer correções no time. Mesmo com o título da Recopa Gaúcha sobre o São José, o contexto de pressão voltou para o Imortal.

Isso porque o Grêmio acumula rendimentos negativos e derrotas contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. No último compromisso, ainda empatou com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, com performance inferior, situação que retomou as críticas ao trabalho de Mano Menezes.

O treinador ainda conta com indefinições para duas vagas no meio de campo. Alex Santana e Villasanti disputam a função de segundo volante. Já Edenilson e Cristaldo concorrem pela posição com responsabilidade mais criativa no setor.

Como chega o Alianza Lima

Após o triunfo sobre o Tricolor gaúcho, os peruanos decidiram priorizar a Sul-Americana e preservaram alguns dos seus titulares no duelo pelo campeonato nacional. Assim, deu sequência a sua fase de oscilação com uma derrota para o Cusco e também foi alvo de reclamações envolvendo seu nível de atuação.

GRÊMIO X ALIANZA LIMA

Jogo de volta dos play-offs da Sul-Americana

Data e horário: 23/07/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana (Villasanti), Alysson, Edenilson (Cristaldo) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo e Sergio Peña; Paolo Guerrero. Técnico: Néstor Gorosito

Árbitro: Dário Herrera (ARG)

Auxiliares: José Savorani (ARG) e Sebastián Rainieri (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.