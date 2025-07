Alemanha x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Eurocopa Feminina será definida nesta quarta-feira (23). Alemanha e Espanha se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça, pela semifinal do torneio. Quem vencer o duelo encara a Inglaterra na grande decisão, marcada para o próximo domingo (27). Não há disputa pela terceira e quarta colocações.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Alemanha

A Alemanha chega à semifinal da Euro 2025 embalada por uma classificação heroica sobre a França, nos pênaltis, após jogar com uma a menos por mais de 100 minutos. A goleira Ann-Katrin Berger foi destaque com defesas decisivas e até um gol na disputa.

Agora, contra a favorita Espanha, as alemãs confiam no bom retrospecto para buscar a classificação. Isto porque a Alemanha nunca perdeu para La Roja. Contudo, a equipe precisa lidar com alguns desfalques na defesa.

Giulia Gwinn e Sarai Linder, lesionadas, são baixas confirmadas. Além disso, elas se juntam a Kathrin Hendrich e Sjoeke Nüsken, suspensas.

Como chega a Espanha

Por outro lado, a Espanha chega embalada à semifinal da Euro, com quatro vitórias, 16 gols marcados e atuações dominantes. Atual campeã Mundial e da Liga das Nações, a equipe busca conquistar seu primeiro título continental.

Comandada por estrelas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Esther González, a seleção aposta no talento e na força do elenco para superar a Alemanha e encerrar um tabu histórico de nunca ter vencido as rivais.

Por fim, a Espanha terá somente o desfalque de Laia Aleixandri, que vai cumprir suspensão e desfalcará a equipe nesta semifinal.

ALEMANHA x ESPANHA

Semifinal da Eurocopa Feminina

Data-Hora: quarta-feira, 23/07/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Letzigrund, em Zurique, na Suíça.

ALEMANHA: Berger; Wamser, Knaak, Minge, Kleinherne, Kett; Brand, Senss, Nusken, Buhl; Schuller Técnico: Christian Wuck.

ESPANHA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Pina, Gonzaleza Caldentey, Esther González. Técnica: Montserrat Tomé Vazquez.

Árbitra: Edna Alves (BRA).

Assistentes: Neuza Back (BRA) e Fabrini Bevilaqua (BRA).

