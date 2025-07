São Paulo treina com jovens da base, e Lucas Moura inicia recuperação

Após passar um procedimento médico no joelho direito na última sexta-feira, Lucas Moura iniciou nesta terça (22) o seu processo de reabilitação no CT da Barra Funda. Dessa maneira, realizou exercícios físicos na parte interna do centro de treinamento.

O camisa 7 está fora de combate desde o dia 6 de maio. A recuperação seguirá até, ao menos, o dia 6 de agosto, quando ele completará três meses da última lesão.

O elenco do São Paulo deu sequência aos preparativos para o duelo contra o Juventude, na noite da próxima quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, para seguir com os preparativos, o técnico Hernán Crespo chamou um grupo de jovens da base para integrar a atividade da equipe principal. Após o aquecimento, o treinador dividiu os jogadores em dois times, que realizaram um trabalho tático.

O grupo do São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira e, em seguida, viaja a Caxias do Sul, onde enfrentará o Jaconero.

