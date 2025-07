Bragantino x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo direto pelas primeiras posições, Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta ocupa a terceira posição, com 27 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro. Do outro lado, o Rubro-Negro é o segundo colocado com 30 pontos e um jogo a menos.

Flamengo e Bragantino já se enfrentaram 21 vezes na história, com equilíbrio total. Foram sete vitórias rubro-negras, sete empates e sete derrotas. No último confronto, disputado pelo Brasileiro do ano passado, o Mengão venceu por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Michael e Raul (contra).

Onde assistir

A partida entre Bragantino e Flamengo, pela 16ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view.

Como chega o Bragantino

O Bragantino chega para o duelo após perder para o Vitória por 1 a 0, no Barradão. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o São Paulo, em casa. Como mandante, entretanto, a equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas no Brasileirão.

A equipe de Bragança de Paulista já terá a ausência confirmada do atacante Eduardo Sasha. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar afastado por cerca de um mês. Assim, Isidro Pitta deve assumir a vaga de titular. Além da ausência de Sasha, Matheus Fernandes, Fabrício, Juninho Capixaba e Fernando seguem fora.

Como chega o Flamengo

A equipe rubro-negra chega motivada após vencer o clássico contra o Fluminense com gol de Pedro nos minutos finais. O atacante, aliás, tem chance de começar como titular. No entanto, a tendência é que seja Bruno Henrique.

Além disso, uma série de problemas físicos atingiu o elenco do Flamengo após o Mundial de Clubes. Neste momento, o departamento médico está com oito jogadores. São eles: Alex Sandro, Danilo (lesão muscular), Ayrton Lucas (cicatrização de ferida), Allan (quadro de fascite plantar); Erick Pulgar (recuperação de cirurgia), De La Cruz (controle de carga devido a dores no joelho esquerdo), Gonzalo Plata (tendinite na coxa direita) e Michael (dores no tornozelo esquerdo).

Neste cenário, o técnico Filipe Luís, assim, relacionou 24 jogadores para o confronto, sendo uma série de jovens da base, como Daniel Sales, João Victor, Guilherme e João Alves. Wesley, que deve reforçar a Roma em breve, também entrou na relação da partida e vai começar como titular por conta dos desfalques.

BRAGANTINO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data-Hora: 23/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP)

Onde assistir: Globo e Premiere

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.