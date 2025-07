Benfica anuncia a contratação de Richard Ríos, ex-Palmeiras

O Benfica anunciou nesta terça-feira (22) a contratação do meia Richard Ríos, ex-Palmeiras. O jogador custou 27 milhões de euros (R$ 175,5 milhões) aos cofres do clube português. Dessa forma, o volante deixa o Verdão após dois anos no Allianz Parque e assinou por cinco temporadas.

Os Encarnados informaram ainda que pagarão uma parcela do mecanismo de solidariedade da Fifa aos clubes que participaram da formação do jogador, no valor de 419 mil euros. Agora, Richard Ríos terá cláusula de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões) prevista no contrato.

Ríos tornou-se um dos principais alvos desta janela de transferências, principalmente após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Assim, Zenit, da Rússia, e Roma, da Itália, também demonstraram interesse no colombiano, porém o Benfica chegou aos valores pretendidos pelo Verdão.

LEIA MAIS: Palmeiras estipula valor para gastar após saída de Ríos e tem mexicano como alvo

Do total, o Palmeiras ficará com 70% do valor da venda do jogador, algo em torno de 19 milhões de euros. Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%) também terão direito a um valor na negociação.

Nesta terça-feira, o volante chegou ao aeroporto de Lisboa e foi recebido por jornalistas e torcedores do Benfica. Dessa maneira, brincou sobre o reencontro com o zagueiro Otamendi, com quem teve um desentendimento no duelo entre a Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Agora, serão companheiros em Portugal.

“Agora vamos ganhar títulos juntos”, afirmou.

O jogador deixa o Palmeiras com 138 partidas disputadas e 11 gols marcados, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2023 e Paulista de 2024.

Palmeiras agradece a Richard Ríos

O Palmeiras também oficializou a saída de Richard Ríos para o Benfica e postou um agradecimento pela passagem do volante nas redes sociais.

“Honrou nossa camisa e brilhou muito com as cores do #MaiorCampeãoDoBrasil! Obrigado por tudo e boa sorte, Ríos! ????”, postou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.