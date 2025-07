Rony desiste de entrar com ação na Justiça contra o Atlético

O atacante Rony desistiu de entrar com a ação protocolada na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. No processo, pedia a rescisão de contrato unilateral com o Atlético. Dessa maneira, o coordenador de futebol do Galo, Paulo Bracks, afirmou que o clube entrou em acordo com o atleta.

“O que eu posso dizer é que está sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã (quarta-feira) de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio”, declarou o dirigente, à “Rádio Itatiaia”.

Rony voltou atrás após a diretoria do Atlético apelar para o jogador. Afinal, nesta quarta-feira (23), investidores da SAF do clube se reunirão com o elenco para acertar as pendências antes do treino. Além disso, o Galo garantiu ao atleta que manterá os salários em dia. O técnico Cuca, o diretor de futebol, Victor Bagy, e Paulo Bracks foram fundamentais para convencer o atacante.

“Ele tem contrato, ele não deixou de ter contrato em nenhum momento. Aliás, não tive acesso à petição dele, mas o pedido é financeiro, de demandas que a gente tem com ele e com outros atletas. Ele treinou normalmente hoje (terça), cumpriu os compromissos dele dentro do clube”.

Rony pede regulamentação de pendências

Nesta terça-feira, Rony acionou o Atlético na Justiça pedindo a rescisão contratual, por conta de dois meses de salários atrasados, além do não pagamento do fundo de garantia do jogador. Em fevereiro, ele chegou ao Galo por cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões). Até o momento, são dez gols em 28 jogos pelo clube.

Além dos salários, Rony cobra outras pendências: direitos de imagem, luvas, premiações e comissões destinadas aos seus representantes. A informação é do jornalista Guilherme Frossard.

Mais jogadores entram com ação contra o Atlético

Além de Rony, os meias Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Gabriel Menino, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Júnior Santos fizeram uma notificação extraoficial ao Galo pelos atrasos nos pagamentos de direitos de imagens e premiações há algumas semanas.

De acordo com números do balanço financeiro do Atlético, a dívida do clube está na casa de R$ 1,8 bilhão.

