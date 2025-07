Recuperado de lesão, Matheus Henrique volta a treinar no campo

Matheus Henrique voltou a treinar no campo com o elenco do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Boa notícia para o Cruzeiro. O volante Matheus Henrique treinou em campo com o elenco celeste pela primeira vez desde abril, nesta terça-feira (22), na Toca da Raposa. Contudo, o jogador ainda não está à disposição do técnico Leonardo Jardim. Assim, acabou ficando fora da lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta (23), às 19h30 (de Brasília), em São Paulo.

Matheus Henrique sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, em abril, durante jogo contra o Mushuc Runa, do Equador, pela Sul-Americana. Dessa forma, precisou passar por uma cirurgia na região para corrigir o problema. O Cruzeiro ainda trata o retorno do jogador com cautela, e a volta aos gramados deve acontecer de forma gradual.

Sem Matheus Henrique nos últimos meses, o técnico Leonardo Jardim escolheu Lucas Silva como substituto. Ele, aliás, é dúvida para o jogo contra o Corinthians. Afinal, sentiu dores no joelho e saiu substituído no jogo contra o Juventude, no domingo (20). Contudo, não preocupa, já que treinou normalmente na última segunda-feira (21).

Contratado em 2024, Matheus Henrique estava no Sassuolo, da Itália. O jogador, de 27 anos, disputou 37 jogos e marcou quatro gols pelo Cruzeiro. Na atual temporada, entrou em campo 13 vezes e marcou um gol.

