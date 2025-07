Manchester United dá forte indício da saída de Garnacho

Nome que já foi considerado como peça importante no Manchester United, o atacane argentino Alejandro Garnacho se tornou figura que não integra a lista de prioridades do atual treinador, o português Ruben Amorim. E uma ação recente dentro do planejamento de pré-temporada do clube inglês deixa a situação ainda mais explícita.

Nesta terça-feira (22), o United divulgou a lista de atletas que participarão dos amistosos prévios ao biênio 2025/2026, nos Estados Unidos. Na relação em questão, figuras como o meia-atacante brasileiro Matheus Cunha e o atacante francês Bryan Mbeumo, contratações da atual janela de transferências, estão presentes.

Por outro lado, Garnacho não faz parte da lista, algo que reforça a informação que circula nos bastidores do mercado da bola. Isso porque Ruben Amorim teria direto em caráter direto ao atleta argentino que sua condição é vista como de figura negociável.

Nesse sentido, uma ação do próprio jogador de 21 anos também deixa seu futuro, aparentemente, mais ligado a uma saída do que a continuidade no clube que defende desde as categorias de base. Através das redes sociais, ele fez uma enigmática publicação onde incluiu, como plano de fundo de uma sequência de imagens, o discurso de seu ídolo confesso, Cristiano Ronaldo:

“Ficando pronto…”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alejandro Garnacho (@garnacho7)

Diante deste panorama, diferentes clubes do futebol inglês aparentam ter interesse em fazer uma investida por Garnacho. Entre pretendentes como Aston Villa, Chelsea e Tottenham, os Blues foram os únicos com abordagem mais concreta junto ao entorno do atleta, ainda no mês de janeiro, mas as conversas não evoluíram.

