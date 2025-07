Ceará x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

A Arena Castelão será palco de um confronto de opostos nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. O Ceará recebe o Mirassol, às 19h (horário de Brasília). O time da casa vive uma sequência ruim e ocupa a 11ª posição. Enquanto isso, o visitante é a grande sensação do campeonato em seu primeiro ano na elite, ocupando o 7º lugar e vindo de uma grande vitória.

O duelo testa momentos completamente diferentes. O Ceará precisa desesperadamente de uma vitória em casa para encerrar a má fase e se reaproximar da parte de cima da tabela. Já o Mirassol, invicto desde o início de maio, quer manter o embalo espetacular e surpreender mais um adversário tradicional para continuar sonhando alto na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view) a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Ceará

O Ceará chega para a partida pressionado por uma sequência muito negativa de resultados. A equipe nordestina venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, somando quatro derrotas neste período. Além disso, o Vozão vem de uma derrota fora de casa para o Internacional, o que torna a reabilitação diante de sua torcida ainda mais urgente.

Apesar da má fase, o técnico terá reforços importantes para o setor ofensivo. O meia-atacante Lucas Mugni retorna ao time após cumprir suspensão. O atacante Fernandinho, que foi poupado por desgaste físico, também deve voltar. Por outro lado, o lateral Matheus Bahia é desfalque certo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega a Fortaleza como a grande sensação do Brasileirão e em um momento espetacular. A equipe do interior paulista não perde desde o dia 5 de maio. Para completar, vem de uma vitória expressiva e que encheu o time de moral: um 3 a 0 em casa sobre o Santos de Neymar, o que comprova a força da equipe em sua primeira Série A.

Para este jogo, no entanto, o time terá que superar dois desfalques por suspensão. O zagueiro João Victor foi expulso na última partida e não joga. Além dele, o lateral Lucas Ramon também está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o treinador precisará fazer mudanças no sistema defensivo para o difícil confronto no Castelão.

VITÓRIA x RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data e horário: 23/07/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Diego, Marllon e Nicolas; Lucas Lima, Lucas Mugni e Galeano; Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Chico e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

