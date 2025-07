Atlético de Madrid acerta contratação de Marc Pubill e reforça aposta em jovens

Marc Pubill em disputa de bola com Vini Jr no Campeonato Espanhol - (crédito: Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

O Atlético de Madrid segue ativo nesta janela de transferências e aposta firme em jovens talentos. Após acertar com Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada (ex-Botafogo) e Matteo Ruggeri, além de negociar com Renato Veiga, o clube anunciou nesta terça-feira (22) um acordo com o Almería para contratar o lateral-direito Marc Pubill.

O jogador espanhol de 22 anos ainda precisa passar pelos exames médicos para assinar contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2030. A negociação foi fechada por 16 milhões de euros (R$ 102,4 milhões), com mais 4 milhões de euros (R$ 25,6 milhões) em bônus e 15% de uma futura venda.

Pubill chegou a ficar próximo do Wolverhampton, comandado pelo técnico português Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Porém, o Atlético agiu rápido e garantiu o reforço, superando a concorrência de Milan e Barcelona, segundo a imprensa espanhola.

