Em jogo com gol polêmico, Athletico e Ferroviária empatam pela Série B

Em jogo com grande polêmica da arbitragem, que deu um pênalti aparentemente incorreto mesmo com o VAR, Athletico e Ferroviária empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira, 22/7, pela 18ª rodada do Brasileirão da Série B. Os gols foram no segundo tempo. Mendoza marcou para os donos da casa. Mas, aos 37 minutos, Juninho deixou tudo igual no pênalti polêmico marcado pelo árbitro Alisson Sidnei Furtado.

Com este 1 a 1, o Athletico vai aos 34 pontos, no meio da tabela. Mas Ferroviária tem 19 pontos, fechando o jogo como o primeiro fora da zona de rebaixamento. Contudo, com grande risco de voltar ao Z4. Ao menos, fez um ponto e encerrou quatro derrotas seguidas.

Athletico na frente

O primeiro tempo teve dois momentos distintos. A Ferroviária foi melhor nos primeiros minutos. Chegou a fazer um gol com Ronaldo, recebendo de Albano e, livre na entrada da área, chutando para a rede. Mas o VAR confirmou impedimento do atacante. E teve um chute de Thayllon que Santos defendeu sem problema. Contudo, depois disso, o Athletico passou a comandar as ações e perdeu quatro boas chances, uma com Zapelli e três com Alan Kardec. Na melhor, ele mergulhou de peixinho. Porém, a bola passou raspando a trave esquerda de Denis Jr.

Mais ativo no ataque e buscando jogadas verticais, o Athletico chegou ao seu gol aos 17 minutos. Zapelli recebeu pela meia esquerda e observou infiltração de Mendonça pelo meio. O passe foi perfeito para o arremate certeiro para a rede. Mendonça celebrou muito o gol.

Ferroviária e o gol polêmico

O Athletico tinha o jogo equilibrado. Mas um lance extremamente polêmico resultou no gol da Ferroviária aos 37 minutos. Thiago Lopes recebeu pela direita e cruzou. Dudu se jogou para cortar e a bola bateu em sua cabeça, cortando o perigo. Mas o VAR chamou o árbitro para rever o lance. A bola bateu claramente na cabeça e, na continuação, pode até ter roçado no braço de Dudu. Mas o juiz marcou a penalidade. Entre VAR e as reclamações do pênalti aparentemente inexistente, foram sete minutos, até Juninho bater e deixar tudo igual.

No fim, o Athletico foi para cima e quase empatou numa cabeçada de Viveros. Livre na pequena área, ele cabeceou na trave direita de Denis Jr. A bola ainda correu quase toda a linha. Mas não entrou.

Jogos da 18ª rodada da Série B do Brasileirão

Terça-Feira (22/7)

Operário 3 x0 Athletico-GO

Athletico-PR 1×1 Ferroviária

Athletic-MG x Coritiba

VilaNova x CRB

Quarta-feira (23/7)

19h – Chapecoense x Volta Redonda

19h – Novorizontino x Goias

21h30 – Amazonas x Paysandu

21h300 Cuiabá x América0MG

Quinta-feira (24/7)

19h – Botafogo-SP x Criciúma

21h35 -Remo x Avai

