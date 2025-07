Novorizontino x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

A 18ª rodada da Série B reserva um confronto direto na luta pelo título. Nesta quarta-feira (23), o Novorizontino recebe o Goiás às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. A partida coloca frente a frente o terceiro colocado contra o novo líder da competição, em um duelo que pode mudar o cenário na parte de cima da tabela.

O jogo promete ser um dos melhores desta rodada. O Novorizontino defende uma invencibilidade de quatro jogos e quer usar o fator casa para diminuir a distância para o topo. Já o Goiás, embalado pela vitória que lhe deu a liderança, viaja para tentar abrir uma vantagem ainda maior na primeira posição. Ambos os times, no entanto, terão que superar desfalques importantes.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino chega para o confronto em um bom momento e consolidado no G-4. A equipe ocupa a terceira posição e não perde há quatro partidas. O Tigre, aliás, vem de um resultado importante fora de casa, um empate em 1 a 1 com o Remo, e agora busca uma vitória em casa para se aproximar dos líderes e se firmar de vez na briga pelo título.

Apesar da boa fase, o time terá que superar uma série de problemas para este jogo. São três desfalques prováveis e importantes. O meio-campista Matheus Frizzo está suspenso. Além dele, o lateral-direito Mayk e o centroavante Robson saíram machucados no último jogo e devem ficar de fora, forçando o treinador a fazer mudanças em todos os setores da equipe.

Como chega o Goiás

O Goiás chega a Novo Horizonte vivendo sua melhor fase no campeonato. A equipe Esmeraldina assumiu a liderança da Série B na última rodada, com 36 pontos. O time vem de uma vitória convincente e de autoridade em casa, um 3 a 1 sobre o Cuiabá. Com isso, a confiança está em alta para tentar um bom resultado fora de casa e se isolar ainda mais na ponta.

O técnico Vagner Mancini tem uma situação mais tranquila para escalar o time. A equipe terá apenas um desfalque confirmado. O atacante Pedrinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o treinador tem o retorno de Welliton Matheus, que cumpriu suspensão e é uma das principais opções para assumir a vaga no ataque.

NOVORIZONTINO X GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Data e horário: 22/7/2025 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Dantas, César Martins e Patrick;Rodrigo Soares, Jean Irmer, Fábio Matheus, Bruno José e Mayk (Léo Tocantins); Airton Moisés e Robson (Pablo Dyego). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS: Tadeu; Diego, Messias, Titi e Moraes (Welliton Matheus); Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Esli García. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

