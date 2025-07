Brasil goleia Paraguai e está na semifinal da Copa América feminina

O Brasil confirmou o seu favoritismo e venceu o Paraguai por 3 a 1 na noite desta terça-feira, pela 4ª rodada da Copa América Feminina. O jogo no Estádio Chillogallo, em Quito (o Equador é sede da competição), teve em Yasmin o destaque brazuca. A lateral-esquerda fez dois gols praticamente idênticos. Afinal, cobrou duas faltas fechadas pela direita, no primeiro tempo, que morreram direto na rede. Amanda Gutierrez fez o outro gol. Para o Paraguai, o tento foi da maior revelação do futebol feminino em 2025: a atacante Claudia Martínez. Com menos de 17 anos, fez belo gol — o seu quinto na competição.

Como o técnico Arthur Elias disse na véspera, o Brasil fez seu melhor jogo na competição.Este triunfo classificou o Brasil para a semifinal dacompetição. O time chegou aos 9 pontos, liderando o Grupo B. A Colômbia, que goleou a Bolívia por 8 a 0 na preliminar, tem 7 pontos. Em segundo aparecem Venezuela (4), Paraguai (3) e Bolívia (zero). Resta mais uma rodada para o fim da fase de grupos. Nesta sexta-feira, jogam Brasil x Bolívia e Paraguai x Venezuela, ambos às 21h (de Brasília).

Regulamento

Vale lembrar que esta edição da Copa América conta com dois grupos de cinco equipes. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal. O campeão e o vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Mas os times que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru. Porém, caso o Peru fique entre os cinco primeiros, o sexto colocado geral também se classificará para o Pan.

Yasmin e seus dois ‘gols gêmeos identicos’

O Brasil impôs sua maior técnica durante todo o primeiro tempo. Com três zagueiras e as laterais-alas Luany e Yasmin, o time sufocou a intermediária das rivais e conseguiu abrir boa vantagem de 2 a 0 nos 45 minutos iniciais, em dois lances idênticos com Yasmin. Aos 26 minutos: falta pela direita. A lateral-esquerda cobrou fechado. A bola passou por todas as jogadoras e entrou no canto direito da goleira Belotto. Aos 38, repeteco. Falta pela direita. Yasmin cobrou fechado e, repeteco: a bola passou por todas as jogadoras e morreu no cantinho direito da goleira Belotto. Gol gêmeo.

Brasil chega à goleada

No segundo tempo, o Paraguai chegou a ter um lance de perigo aos dois minutos. A atacante Claudia Martínez, joia de 17 anos, bateu forte de fora da área para defesa sensacional de Lorena. Mas as paraguaias ficaram com dez logo aos 4 minutos: Arrieta, que já tinha amarelo, fez falta e levou o vermelho. Em cima, o Brasil buscava jogadas com Marta. Mas foi Amanda Gutierrez quem mandou para a rede, com um chute seco no canto direito de Belotto, aos 14.

Aos 19 anos, Claudia Martínez é extra-classe, mesmo tão jovem. A paraguaia aproveitou um passe no fogo de Mariza para Isa Haas, ganhou da zagueira e bateu na saída de Lorena, fazendo p gol de sua seleção e seu quinto na competição (em três jogos).

Mas o Brasil sobrava. Até o fim do jogo, teve pelo menos seis ótimas chances, duas delas na trave. E fez mais um gol, Aliás belíssimo, com Duda Sampaio recebendo passe de Angelina e, na entrada da área, batendo de virada no ângulo de Belotto.

PARAGUAI 1×4 BRASIL

Copa América Feminina – Grupo B – 4ª rodada

Data-Hora: 22/7/2025

Local: Estádio Chilogallo, Quito (EQU)

Gols: Yasmin, 26’/2ºT (0-1); Yasmin (0-2); Amanda Gutierrez, 14’/2º (0-3); Claudia Martínez, 19’/2ºT (1-3); Duda Sampaio, 30’/2ºT (1-4)

PARAGUAI: Soledad Belotto; Bogarin, Barbosa, Arrieta e Barreto (De León, 41’/2ºT); Garcete, Riveros (Bareiro, 8’/2ºT) e Fiorella Martinez (Rena Ojeda, 32’/2ºT); Cindy Ramos, Chamorro (Acosta, 32’/2ºT) e Claudia Martínez (Diana Benítez, 32’/2ºT). Técnico: Fabio Funkumoto

BRASIL: Lorena; Antonia, Isa Haas e Mariza (Kaká, 33’/2ºT); Luany, Duda Sampaio, Luany, Marta (Dudinha, 20’/2ºT), Kerolin (Angelina, Intervalo) e Yasmin (Fatima Dutra, Intervalo); Amanda Gutierres e Gio Garbelini (Jhonson, 20’/2ºT). Técnico: Arthur Elias

Árbitra: Dione Rissios (CHI)

Assistentes: Marcia Castillo (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)

Cartões Amarelos: Arrieta (PAR); Isa Haas, Jhonson (BRA)

Cartões Vermelhos: Arrieta (PAR, 4’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.