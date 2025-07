Vasco empata com o Del Valle e está eliminado da Sul-Americana

O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (22) o torcedor até sonhou, mas a equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas, principalmente na primeira etapa, e ficou no empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, do Equador. Com um placar agregado de 5 a 1, os equatorianos avançaram na competição.

A eliminação foi marcada por muitas vaias e protestos das arquibancadas. Agora, resta ao Vasco tenta se reabilitar no Brasileirão. Na próxima rodada, o Cruzmaltino encara o Internacional, em Porto Alegre, no domingo (27), às 18h30. Já o Del Valle segue na competição e enfrentará os compatriotas do Mushuc Runa nas oitavas de final.

Vasco pressiona, mas sai atrás no placar

Em desvantagem no confronto, o Vasco iniciou pressionando e criando oportunidades. Na primeira delas, Vegetti recebeu cruzamento na área e cabeceou para Villar fazer um milagre. Na sequência da jogada, o Pirata subiu após novo levantamento e mandou por cima do gol. Depois, Tchê Tchê arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e passou à esquerda da meta equatoriana.

Os equatorianos só conseguiram chegar na base do contra-ataque. Guagua arrancou pela esquerda e arriscou de fora da área, levando perigo ao gol de Léo Jardim. Na chance mais clara do Vasco, Rayan recebeu na área e, na saída do goleiro, mandou para fora.

O famoso ditado do futebol entrou em ação e o Del Valle não perdoou. Mercado cobrou falta na área, Spinelli desviou, a bola cruzou a área e morreu nas redes, ampliando a vantagem equatoriana. O Vasco ainda teve uma chance para empatar no primeiro tempo. Nuno Moreira cruzou na área, Vegetti completou na área, mas a bola foi na mão de Villar.

Vegetti empata e torcida protesta

O segundo tempo começou tenso em São Januário. Desde o apito do árbitro, o torcedor protestou com vaias e cânticos contra o presidente Pedrinho. Em campo, a partida ficou morna e o Vasco demorou para chegar. Após boa troca de passes, Rayan ajeitou para Paulo Henrique, que chegou batendo para boa defesa de Villar. Na segunda chance, João Victor cruzou na cabeça de Vegetti, que desta vez não perdoou e cabeceou para empatar o jogo.

O gol não animou o Vasco, como o torcedor esperava. O time se mostrava nervoso e pouco conseguiu chegar no ataque. Quem esteve mais perto do segundo gol foi o Del Valle. Spinelli recebeu pela direita, invadiu a área e chutou para defesa de Léo Jardim. No último lance, Vegetti recebeu cruzamento na área e cabeceou para outra boa defesa de Villar. Sem mais gols, a partida terminou com muitas vaias e a classificação equatoriana.

VASCO 1 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE

Copa Sul-Americana 2025 – Playoffs (Jogo de volta)

Data e horário: 22/07/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Spinelli, 36’/1ºT (0-1); Vegetti, 20’/2ºT (1-1)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís (Leandrinho, intervalo); Tchê Tchê (Estrella, 41’/2ºT), Jair (Loide, 30’/2ºT) e Nuno Moreira (Paulinho, 30’/2ºT); Rayan, David (Garré, 12’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar; Matías Fernández, Carabajal, Schunke e Gustavo Cortez; Mercado (Jhegson Méndez, 24’/2ºT), Alcívar, Briones (Pata, 24’/2ºT) e Guagua; Ibarra (Santamaria, 33’/2ºT) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões Amarelos: Fernando Diniz, Hugo Moura, Vegetti, Leandrinho e Rayan (CRVG)



