Yasmin analisa seus dois gols de falta quase idênticos para o Brasil

A lateral-esquerda Yasmin, normalmente, é muito ofensiva. E com o esquema 3-5-2 da Seleção feminina diante do Paraguai, nesta terça-feira, 22/7, pela Copa América, teve ainda mais liberdade para atacar. Porém, foi quando apareceu na lateral direita para cobrar faltas que ela brilhou intensamente. Normalmente, teria de cobrar para a área, buscando alguma companheira na primeira ou segunda trave. Contudo, a sua cobrança foi fechada e cheia de efeito. Na primeira, aos 26 do 1º tempo, passou por todas as jogadoras e entrou. Poucos minutos depois, a mesma cobrança no mesmo lugar. Gol idêntico neste 4 a 1 sobre as paraguaias.

“Treino bastante cobrança de falta, treino quase todo dia. Venho melhorando minha batida para ter um nível melhor de acerto. Foi bem igual meus gols. Até a bola estava parecida nos lugares. Estou feliz com os gols e pela classificação.”

Ela disse que, assim que fez o primeiro gol e teve oportunidade de chutar praticamente do mesmo lugar, focou em repetir a cobrança. Teve sucesso.

“Não tinha o que mudar na cobrança. O lema é não mudar o que dá certo e, graças a Deus, entraram as duas faltas. Estou feliz.”

Brasil, de Yasmin, já garantido na semifinal

Com este triunfo por 3 a 1 sobre as paraguaias, o Brasil chegou aos nove pontos em três jogos e, como abriu cinco para a terceira colocada (Venezuela), se garante nas semifinais, pois pelo menos garante o segundo lugar do Grupo B. Somente a Colômbia, seu rival na última rodada da fase de grupos, nesta sexta-feira, pode ultrapassá-lo. As colombianas, que fizeram 8 a 0 na Bolívia nesta terça-feira, têm 7 pontos.

Regulamento da Copa América

Vale lembrar que esta edição da Copa América conta com dois grupos de cinco equipes. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal. O campeão e o vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Mas os times que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru. Porém, caso o Peru fique entre os cinco primeiros, o sexto colocado geral também se classificará para o Pan.

