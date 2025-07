Bahia perde, e América de Cali enfrenta Fluminense na Sul-Americana

Eliminado na fase de grupos da Libertadores, o Bahia se despediu também da Sul-Americana. Após empatar o jogo de ida por 0 a 0, em casa, o Tricolor de Aço perdeu para o América de Cali por 2 a 0, nesta terça-feira (22), na Colômbia, e deu adeus à competição. Jhon Murillo e Yohan Garcés marcaram os gols da vitória dos colombianos, que vão enfrentar o Fluminense nas oitavas de final.

O Bahia, agora, tem apenas Brasileirão e Copa do Brasil pela frente na temporada. O Tricolor de Aço volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Brasileiro. Depois, recebe o Retrô, dia 30, no mesmo local, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Marcos Felipe falha e complica o Bahia

O primeiro tempo foi equilibrado. O Bahia começou com o controle da posse de bola, mas teve dificuldades no último passe. Assim, não levou muito perigo, com exceção de um chute de Erick Pulga, aos 15 minutos, após jogada com Luciano Juba. Depois, o América de Cali conseguiu equilibrar as ações, assumiu o domínio e incomodou o tricolor baiano.

Apesar de assumir o controle, o América de Cali também encontrou dificuldades no ataque. Contudo, o time colombiano incomodava com a marcação alta. Assim, inclusive, saiu o gol, aos 27 minutos. Após uma tentativa de passe de Jhon Murillo para Luis Ramos, Santiago Mingo bateu cabeça com o goleiro Marcos Felipe, que entregou a bola no pé do camisa 11. Ele bateu com o gol vazio e fez 1 a 0.

Bahia tenta, mas sofre gol no último lance e é eliminado

O jogo ficou mais animado no segundo tempo. Em desvantagem, o Bahia precisou buscar o resultado. Contudo, os espaços apareceram para os contra-ataques do América de Cali. Tanto é que as melhores oportunidades surgiram com os colombianos. Sebastián Navarro tirou tinta da trave em chute de longe, enquanto Cristian Barros perdeu chance cara a cara com Marcos Felipe — vilão na primeira etapa.

A mudança no intervalo não surtiu efeito. Willian José pouco participou do jogo e foi bem marcado. Assim, o técnico Rogério Ceni precisou arriscar. Era tudo ou nada. Kayky entrou e perdeu a melhor oportunidade do time baiano, aos 27, após tabelar com Jean Lucas e bater por cima do gol. Mas foi uma exceção. Afinal, o Bahia continuou com dificuldades de criar e não ameaçou muito o goleiro Jorge Soto. No último lance, Yohan Garcés, de cabeça, fez o segundo dos colombianos e fechou o placar.

AMÉRICA DE CALI 2 x 0BAHIA

Partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data: 22/07/2025

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Gols: Jhon Murillo, 27’/1ºT (1-0); Yohan Garcés, 50’/2ºT (2-0)

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Daniel Bocanegra, Cristian Tovar (Andrés Mosquera, 45’/2ºT), Jean Pestaña e Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar e Sebastián Navarro (Kener González, 23’/2ºT); Luis Ramos (Yohan Garcés, 45’/2ºT), Jhon Murillo (Dylan Borrero, 30’/2ºT) e Cristian Barrios (Jan Lucumí, 30’/2ºT). Técnico: Diego Gabriel Raimondi

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago, 0’/2ºT); Caio Alexandre (Acevedo, 39’/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Kayky, 19’/2ºT) e Michael Araújo (Lucho Rodríguez, 39’/2ºT); Erick Pulga e Ademir (Willian José, 0’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Jean Pestaña, Luis Ramos (AME); Kayky (BAH)

