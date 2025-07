De ??dolo a rival: Cássio reencontra o Corinthians pela primeira vez

Pela primeira vez desde sua saída do Corinthians, o goleiro Cássio estará do outro lado no gramado da Neo Química Arena. Agora com a camisa do Cruzeiro, o camisa 1 celeste será titular no duelo desta quarta-feira (23/7) , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta após cumprir suspensão contra o Juventude, o experiente arqueiro retorna justamente em um reencontro carregado de simbolismo.

Foram mais de 12 anos vestindo a camisa alvinegra. Cássio construiu uma trajetória que o colocou entre os maiores ídolos da história do Corinthians. Chegou em 2012 e logo fez história: foi protagonista da campanha que culminou na conquista inédita da Copa Libertadores e, meses depois, no título do Mundial de Clubes, com atuações decisivas, incluindo a histórica final contra o Chelsea.

Além das conquistas internacionais, o goleiro acumulou títulos nacionais. Foram dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019) e a Recopa Sul-Americana em 2013. Com mais de 700 partidas pelo clube, Cássio foi capitão, líder e referência dentro e fora de campo.

A relação com a Fiel torcida é marcada por amor, mas também por cobranças. O desgaste no fim do ciclo, em 2024, levou à decisão pela saída. O Cruzeiro surgiu como novo desafio, oferecendo ao goleiro a oportunidade de manter o protagonismo em uma equipe de Série A.

Cássio volta ao palco de tantas glórias na carreira

Agora, a história reserva um dos momentos mais delicados da carreira de Cássio: voltar à Arena onde viveu grandes glórias. Mas desta vez como um adversário. O confronto promete ser especial não apenas pelo simbolismo, mas também pela carga emocional de rever o clube que moldou sua trajetória como um dos maiores goleiros do futebol brasileiro na última década.

Dentro de campo, Cássio busca ajudar o Cruzeiro a somar pontos fora de casa e manter a Raposa na ponta da tabela. Fora dele, resta saber qual será a reação da torcida corintiana diante do eterno camisa 12, agora adversário. Se o reencontro será regado a aplausos ou indiferença, o apito inicial dirá. Mas a história, essa, já está escrita.

