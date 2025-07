Ex-zagueiro da Fiorentina é encontro morto dentro de casa

Celeste Pin fez 268 jogos com a camisa da Fiorentina entre 1989 e 1991 - (crédito: Reprodução)

Celeste Pin, ex-zagueiro italiano de 64 anos, foi encontrado morto em sua residência, em Florença, nesta quarta-feira (23). De acordo com a imprensa local, a polícia investiga a hipótese de que o ex-jogador tenha dado um fim à própria vida.

Pin iniciou a carreira no Perugia, onde se destacou. Contratado pela Fiorentina, tornou-se peça fundamental da equipe titular. Dez anos depois, transferiu-se para o Hellas Verona e encerrou sua carreira em 1996, atuando pelo Siena.

Durante os 268 jogos com a camisa da Fiorentina, entre 1989 e 1991, o ex-defensor formou dupla de zaga com Stefano Pioli, atual técnico do time.

