Em mensagem enigmática, esposa de De La Cruz expõe mal-estar com Flamengo

A repercussão causada pela declaração de José Luiz Runco, médico do Flamengo, sobre a suposta condição física de Nicolás De La Cruz, ultrapassou os muros do Ninho do Urubu e atingiu o campo pessoal do atleta. Isso porque Vanesa Britos, esposa do meia uruguaio, utilizou as redes sociais para se posicionar diante da polêmica. A cantora usou mensagens sobre justiça e ”lado certo” para se posicionar favorável ao jogador.

“Sempre do lado correto. Sempre juntos”, iniciou Vanesa com uma foto em família. Na sequência, a cantora reapareceu nos stories de seu Instagram com uma mensagem sobre justiça. “Quem faz o mal, no final, se dará mal. As coisas podem inicialmente correr como planejado, mas cedo ou tarde a vida cobra seu preço. A justiça divina é algo de que ninguém pode escapar”.

O pronunciamento de Vanesa ocorre em meio à série de polêmicas nos bastidores rubro-negro. Dias antes da polêmica envolvendo o uruguaio, o clube também esteve no centro de outra situação desconfortável supostamente ligadas ao diretor José Boto e Pedro, que também envolveu o técnico Filipe Luís. Esta, porém, resolvida por ora.

Questionamentos à conduta ética

Runco criticou abertamente, em um grupo de WhatsApp com membros da política interna do clube, a condição clínica do meia. Revelado pelo ‘ge’, o texto responsabilizava a gestão anterior pela contratação de um jogador que ”sem a menor condição de atuar em alto nível”. Ele ainda sugeriu que o atleta só poderia ser negociado com algum clube que tivesse interesses fora do âmbito competitivo.

“Jogador comprado em outra gestão. Sem a menor condição pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para ele participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo”.

O conteúdo surpreendeu o estafe do camisa 18, que avaliou a situação como uma violação ética grave. Representantes do atleta manifestaram incômodo com a exposição e consideram tomar medidas legais, embora antes pretendam entender se a posição do médico representa também a visão institucional do clube.

Flamengo tenta minimizar crise

O clube se manifestou por meio de nota nessa terça-feira, dia 22. O Flamengo evitou comentários sobre a mensagem alegando que tratava-se de uma conversa privada, possivelmente obtidas de maneira ilegal. Disse, ainda, que “segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre”. Além disso, reiterou que mantém “o compromisso com um ambiente profissional e responsável”.

Luiz Macedo, membro do departamento médico do clube, concedeu explicações sobre a ausência de Nico nos últimos jogos. Segundo ele, a comissão técnica optou por preservá-lo após uma entorse no joelho esquerdo, sofrida ainda em maio. “Fizemos um trabalho especializado. Esperamos que ele consiga, nos próximos desafios, desempenhar tão bem quanto o primeiro semestre”, explicou.

Meia rebate insinuações do Flamengo

Nicolás De La Cruz também usou as redes sociais para se manifestar. Em seu perfil, o meia publicou uma imagem acompanhada da frase: “Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo”. A declaração, interpretada como resposta à exposição sofrida, reforçou a linha adotada por seu núcleo familiar.

O staff e profissionais de saúde do uruguaio rejeitaram a existência de qualquer limitação crônica, como pontuado por Runco. O grupo enfatizou que o jogador disputou 41 partidas pelo clube e outras oito pela seleção do Uruguai em 2024 — titular em todos os embates da última Copa América.

Ainda segundo eles, a ausência recente no clássico contra o Fluminense ocorreu apenas por escolha técnica da comissão liderada por Filipe Luís.

Crise ecoa na imprensa internacional

A polêmica, aliás, não ficou restrita à cobertura esportiva nacional. O jornal argentino Olé classificou o episódio como “resposta desafiante” ao atleta e seu posicionamento. Já o La Nación destacou a firmeza da postura do uruguaio ao se opor à tese de lesão irreversível. O El País Uruguay, por sua vez, criticou a atitude do médico e classificou como “inadequado” o vazamento de informações sensíveis.

