Lateral do Liverpool comove torcedores com tatuagem em homenagem a Diogo Jota

Kostas Tsimikas escolheu uma forma definitiva para lidar com o luto da precoce partida de Diogo Jota, morto em um acidente de carro no início do mês. O lateral do Liverpool escolheu a mão esquerda para tatuar a mensagem “Wish you were, 20 (queria que estivesse aqui, 20)” — acompanhada de folhas estilizadas e outros simbolismos que representam sua ligação com o português.

A revelação da tatuagem ocorreu nesta semana e causou comoção nas redes sociais. Torcedores e sites esportivos repercutiram o gesto do lateral e o impacto deixado pelo português, especialmente em Liverpool.

Além da lembrança ao companheiro, a tatuagem também carrega as iniciais de Andreas Kyriakopoulos. Trata-se do agente de Tsimikas e uma figura extremamente importante em sua carreira. Assim como Jota, o empresário faleceu recentemente.

Tragédia encerra trajetória de Diogo Jota

O acidente que vitimou o eterno camisa 20 e seu irmão, André Silva, ocorreu na altura de Sanabria a caminho de Santander. A dupla seguia com destino final à Inglaterra, onde o português se reapresentaria ao Liverpool para pré-temporada. O atleta optou por seguir por solo devido à orientação médica que havia recebido dias antes da tragédia, no dia 03 de julho.

Médicos haviam orientado o atacante a evitar voos devido a uma cirurgia pulmonar, por isso o deslocamento terrestre. No trajeto, um pneu do veículo estourou em suposta alta velocidade e resultou na perda de controle do carro. O veículo, então, bateu contra uma proteção metálica antes de pegar fogo. Os irmãos morreram na hora.

Emoção nas arquibancadas e no vestiário

A homenagem do lateral grego trouxe mais comoção aos torcedores do Liverpool, que prontamente expressaram apoio ao atleta. A mensagem inscrita na pele ecoou nas redes sociais como um símbolo de respeito, saudade e humanidade em meio ao cotidiano do futebol.

