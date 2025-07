Tradicional clube de Portugal se separa de SAF e vai jogar campeonato amador

A direção do Boavista oficializou, nesta terça-feira (22), a inscrição do time na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, o equivalente à 5ª divisão do Campeonato Português. A medida, inclusive, é um rompimento declarado da parte social com a SAD (correspondente à SAF no Brasil). O anúncio foi feito após uma reunião do presidente do clube Rui Garrido Pereira com o secretário do Estado do Desporto, Pedro Dias.

“A Associação de Futebol do Porto confirmou oficialmente a inscrição da equipe principal na edição 2025/26 da I Divisão da AF Porto. É com agrado que a direção do Boavista assinala este momento, como um passo firme na defesa intransigente do superior interesse do clube”, informa um trecho do comunicado emitido pelo Boavista.

Time controlado pela SAD segue ameaçado

Sendo assim, o Boavista terá “dois times”. O que representa o clube social na 5ª divisão, e a equipe da SAD, dona de 90% das ações do clube, na 3ª Divisão. Mas o time gerido pelos empresários ainda pode ser relegado às divisões amadoras caso não apresente garantias financeiras.

O tradicional clube da cidade do Porto vive uma grave crise financeira. O time terminou o campeonato na última colocação e foi rebaixado para a II Liga. Porém, como a SAD, comandada pelo empresário senegalês Fary Faye, não apresentou garantias, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou o rebaixamento para a Terceira Divisão. Contudo, a entidade determinou posteriormente a ida às divisões distritais, que reúne os campeonatos da quinta à oitava divisão, de caráter amador.

