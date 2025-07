Tottenham pode entrar na disputa pela contratação de Rodrygo, do Real Madrid

Rodrygo ainda busca reconquistar seu espaço com a camisa do Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba/Real Madrid)

Um dos principais alvos de clubes europeus nesta janela, Rodrygo vive uma situação instável no Real Madrid. Diante disso, além de Liverpool, Arsenal e Bayern de Munique, o Tottenham também promete entrar na disputa pelo atacante, de 24 anos, e promete investir pesado para tirá-lo da Espanha, segundo o portal do país “AS”.

Atual campeão da Liga Europa, o clube inglês segue em reconstrução sob o comando do técnico Thomas Frank, que substituiu Ange Postecoglou. Assim, até o momento, contratou Mohammed Kudus (ex-West Ham, por € 63 milhões), Morgan Gibbs-White (ex-Nottingham Forest, € 70 milhões), Mathys Tel (em definitivo do Bayern, € 35 milhões) e Kevin Danso (ex-Lens, € 25 milhões).

Apesar disso, ainda pretende a cereja do bolo. No entanto, o clube não pretende ultrapassar a casa dos € 90 milhões (aproximadamente R$ 585 milhões) e aposta no bom relacionamento com o Real Madrid para sacramentar o negócio e reduzir o valor. Quem ficará à frente das conversas é o presidente Daniel Levy.

No momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do clube merengue. O atacante, por sua vez, segue de férias nos Estados Unidos antes do início da temporada. Além disso, já manifestou o desejo de discutir seu futuro diretamente com o técnico Xabi Alonso.

Por fim, com o fim do Mundial de Clubes, o futuro do jogador da Seleção Brasileira ainda segue indefinido. Nos próximos meses, a disputa entre clubes da Premier League por seu futebol promete ser intensa.

