Crystal Palace recorre ao TAS após perder vaga na Liga Europa

O Crystal Palace entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da Uefa de rebaixá-lo da Liga Europa para a Liga Conferência. A punição foi motivada pelo descumprimento das regras de propriedade, já que o americano John Textor, além de acionista do clube inglês é dono do Lyon, que participará da mesma competição. O TAS já confirmou o recebimento do recurso apresentado pelos ingleses.

A equipe londrina havia garantido uma inédita classificação ao conquistar a Copa da Inglaterra. No entanto, perdeu a vaga para o Nottingham Forest diante do alegado conflito de multipropriedade envolvendo o Lyon.

Em nota, o Crystal Palace informou já ter firmado um acordo para a venda da participação de Textor ao empresário Robert Wood Johnson. A transação, porém, ainda depende de aprovação da Premier League.

“Está claro para todos que o Crystal Palace nunca fez parte de uma operação multiclubes. Com a venda das ações da Eagle Football Holding para Woody Johnson, não restará qualquer possibilidade de conflito de interesses”, afirmou Steve Parish, presidente do clube.

