Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (23), às 19h30, Corinthians e Cruzeiro, com objetivos diferentes, se enfrentam na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está atualmente na 10ª colocação, com 19 pontos e na zona intermediária da tabela, a cinco pontos da zona de rebaixamento e a seis do G6. Por outro lado, a Raposa lidera a competição até aqui com 33 pontos e tenta manter a vantagem no topo da tabela.

A Voz do Esporte está 100% preparada para a transmissão do embate, ao vivo, a partir de 18h. Com sua voz inconfundível, Cesar Tavares narra. Pedro Fut assume a bronca nos comentários e garante que analisará o clássico com esmero. Por fim, Christopher Henrique promete entregar as melhores reportagens da partida.

