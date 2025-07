Palmeiras vende zagueiro para o Al Wasl, dos Emirados ??rabes

Após o fim do empréstimo ao futebol saudita, o zagueiro Gabriel Vareta, de 20 anos, está de casa nova. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o defensor foi negociado em definitivo com o Al Wasl FC, dos Emirados Árabes Unidos, equipe comandada pelo técnico português Luís Castro.

Diferente da última movimentação, quando acabou cedido por empréstimo ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, desta vez o acerto é permanente, com contrato válido por três temporadas. Contudo, os valores da transação não foram oficialmente divulgados.

Aliás, como de costume nas negociações envolvendo jovens promissores, o Palmeiras manteve um percentual dos direitos econômicos do zagueiro visando lucrar com uma possível venda futura.

“Estou muito feliz com essa nova etapa da minha carreira. O Al Wasl é um clube com uma grande estrutura, torcida apaixonada e um projeto ambicioso que me motivou desde o primeiro contato. Chego com muita vontade de contribuir, aprender e viver essa experiência da melhor forma”, disse Vareta, empolgado com o novo desafio.

Gabriel Vareta teve uma passagem vitoriosa na base do Palmeiras

Gabriel Vareta atuou por mais de uma década no Palmeiras. Aliás, no Verdão, conquistou diversos títulos nas categorias de base: o Brasileiro Sub-20 (2024), a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileiro Sub-17 (2022), além de dois Campeonatos Paulistas Sub-20 (2021 e 2023).

Apesar de ter integrado treinos com o elenco profissional sob comando de Abel Ferreira, o zagueiro não chegou a estrear oficialmente pela equipe principal alviverde. Aliás, a primeira experiência como profissional veio em solo saudita, onde acabou emprestado no início de 2024 ao Al-Fayha.

No clube árabe, ganhou espaço rapidamente no time titular. Além disso, participou da campanha de permanência na elite local, enfrentando grandes nomes do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Kanté.

“Tive uma passagem boa no Al-Fayha. Aaprendi muito sobre o estilo de jogo, a cultura e a maneira como o futebol é vivido por aqui. Essa vivência com certeza vai me ajudar na adaptação e a entregar meu melhor desde o início”, destacou.

Agora no Al Wasl, um dos clubes mais tradicionais dos Emirados Árabes, Gabriel Vareta integrará o elenco que conta com outros brasileiros, como o zagueiro Adryelson, ex-Sport e Botafogo. Assim, a expectativa é que ele chegue para ser protagonista em um campeonato que tem cada vez mais apostado em jovens talentos sul-americanos.

