Grêmio x Alianza Lima, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), o Grêmio terá confronto decisivo contra o Alianza Lima, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os peruanos venceram a primeira partida por 2 a 0 e criaram um cenário favorável. Assim, o Imortal necessita de um resultado positivo por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final do torneio. Caso conquiste um triunfo pelo mesmo placar do embate de ida, a definição da vaga será nos pênaltis.

A Voz do Esporte já se encontra atenta a todos os detalhes deste encontro. Antes, durante e depois, o internauta terá a melhor transmissão. Os trabalhos começam, ao vivo, às 20h, com Eduardo Rizzati na narração, Arthur Sapiro nos comentários e, por fim, Rogério Souza na reportagem.

