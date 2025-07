Vasco reverte transfer ban da Fifa e pode voltar a contratar jogadores na temporada

De acordo com as regras, o clube não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. As únicas exceções são as luvas e premiações dos jogadores do atual elenco, que são tratados na ação como “credores colaboradores”.

Sforza chegou ao clube como joia do futebol argentino após ótima exibição no Mundial Sub-20 por sua seleção. Realizou, dessa forma, 39 partidas em sua primeira temporada, sendo apenas 16 como titular.

Em 2025, perdeu espaço e foi para o fim da fila na preferência no setor de meio-campo. Assim, realizou somente cinco jogos, sendo apenas um como titular. Desde que chegou, contribuiu com um gol (de falta contra o Corinthians, no Brasileirão 2024) e uma assistência.

Nota do Vasco da Gama

O Vasco da Gama informa que, por decisão da FIFA, foi suspensa a sanção de registration ban anteriormente aplicada em decorrência de processo movido pelo clube argentino Newell’s Old Boys.

A decisão da entidade máxima do futebol considera a condição legal da Vasco da Gama SAF, atualmente em processo de recuperação judicial no Brasil, o que inviabiliza a imposição da penalidade. O entendimento da FIFA está alinhado às normas do seu próprio Código Disciplinar.

Com isso, o Vasco está plenamente autorizado a registrar novos atletas em âmbito nacional e internacional.

O clube reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável de sua reestruturação, respeitando tanto a legislação brasileira quanto os regulamentos internacionais do futebol.

