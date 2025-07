Bragantino x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em duelo direto pelas primeiras posições, Bragantino e Flamengo se enfrentam no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta ocupa a terceira posição, com 27 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro. Do outro lado, o Rubro-Negro é o segundo colocado com 30 pontos e um jogo a menos.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur está confirmado na narração. Ele terá o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e David Silva na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.