Arsenal vence o Milan no primeiro amistoso da pré-temporada

No primeiro amistoso da pré-temporada, o Arsenal bateu o Milan, nesta quarta-feira (23), em jogo disputado na cidade de Kallang, em Singapura. Assim, em campo, Bukayo Saka fez o único gol do confronto e garantiu o triunfo dos Gunners, que tiveram a estreia de reforços durante a disputa.

Mesmo com a vitória dos ingleses no tempo normal, o confronto terminou em uma disputa de pênaltis pré-programada. Nas cobranças, o time rubro-negro venceu por 6 a 5.

Dessa forma, o tento aconteceu aos oito minutos do segundo tempo. Na jogada, Trossard tocou para Kiwior, que cruzou, na medida, para Saka deslocar o arqueiro adversário e abrir o placar.

Estiveram presentes no duelo, o goleiro Kepa e o volante Zubimendi pelo Arsenal, que entraram no segundo tempo. No outro lado, Luka Modri?, principal contratação rossonera, não figurou entre os relacionados.

No primeiro tempo, as melhores chances saíram dos pés de Saka e Ethan Nwaneri, que incomodaram a defesa milanesa. O time italiano, por sua vez, apostou em jogadas aéreas, quando Saelemaekers teve a melhor chance, mas mandou para fora.

Na volta do intervalo, os Gunners tiveram mais volume de jogo e depois de abrir o placar ainda enfileiraram chances para ampliar o marcador. Martinelli e Odegaard tiveram oportunidades de estufar a meta de Torriani, mas desperdiçaram. O arqueiro fez defesas importantes e se destacou.

Disputa de pênaltis

Após o tempo normal, as equipes foram para as cobranças. Odegaard, Kiwior, Nelson e Salmon desperdiçaram pelo lado do Arsenal, enquanto Colombo, Okafor e Liberali perderam para o Milan. Kepa Arrizabalaga, que substituiu o titular David Raya no intervalo, defendeu três cobranças.

A equipe inglesa volta a campo às 8h30 (de Brasília) deste domingo (27), diante do Newcastle em mais um amistoso. Um dia antes (26), o time italiano encara, às 8h30 (de Brasília), o Liverpool.