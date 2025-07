Muros da sede do Corinthians amanhecem pichados e com críticas a Depay

A tensão nos bastidores do Corinthians volta a ganhar as ruas. Afinal, na madrugada desta quarta-feira (23), os muros do Parque São Jorge, sede social do clube, foram pichados com mensagens de protesto direcionadas ao atacante Memphis Depay e ao presidente afastado Augusto Melo.

O jogador holandês, que chegou ao clube cercado de expectativa, tem enfrentado críticas crescentes da torcida. Aliás, uma das frases nos muros dizia: “Depay de ídolo não tem nada”, em alusão a recentes comentários do ex-jogador e ídolo corintiano Neto, que tem questionado o comportamento e o rendimento do atleta.

Depay tem protagonizado episódios polêmicos nas últimas semanas. Recentemente, faltou a um treinamento como forma de protesto por atrasos no pagamento de premiações. A situação já está resolvida pela diretoria. No clássico contra o São Paulo, disputado no último sábado (19/7), ele acabou substituído no intervalo e não retornou ao banco de reservas, gerando ainda mais incômodo interno e externo.

Além do camisa 10, o presidente Augusto Melo, que está afastado do cargo, também virou alvo do vandalismo. Um imóvel ligado ao dirigente acabou amanhecendo pichado horas após a Justiça aceitar denúncia criminal relacionada ao caso do patrocínio da VaideBet. Aliás, a mensagem deixada no local afirmava: “Augusto ladrão, bens adquiridos com grana do Corinthians”.

Segundo pessoas próximas ao dirigente, as pichações foram removidas ainda durante a madrugada. Contudo, o episódio eleva a temperatura política no clube, que vive clima de instabilidade dentro e fora de campo. Um protesto das organizadas está marcada para esta quinta-feira (24), no Parque São Jorge.

