Rumores de rejeição familiar marcam início de possível affair entre Vini Jr e Virginia

As notícias de um possível affair entre Vini Jr e Virginia Fonseca repercutiram tanto que virou caso de polêmica familiar. Isso porque Margareth Serrão, mãe da influenciadora, curtiu uma publicação que sugeria uma provocação de Zé Felipe, ex-marido de sua filha, ao jogador do Real Madrid. Como nada passa despercebido, internautas notaram a interação de imediato e levantaram suspeitas de ‘apoio’ ao cantor.

Em comunicado, a assessoria de Margareth esclareceu que a curtida não foi de forma intencional e se deu, portanto, “sem querer”. A nota encaminhada à reportagem de ‘Hugo Gloss’ reiterou, ainda, que Serrão não tem intenção alguma de tomar parte nos desdobramentos da vida amorosa da filha.

“Curtiu o post sem querer. Não ia fazer isso nunca”, dizia o posicionamento.

Postagem de Zé Felipe

A postagem que levou à polêmica de Margareth foi ao ar pouco depois do vazamento de imagens e informações da presença de Virginia no aniversário do atleta, no Rio de Janeiro. Zé Felipe alimentou as especulações ao compartilhar uma sequência de fotos feita em um mirante na cidade carioca, com um moletom azul e o número 10 nas costas.

“Em Goiânia tem o 10”, escreveu o cantor na legenda da foto em que aparece virado para câmera. Seguidores e fãs de futebol entenderam como indireta ao atacante, que utiliza o número 7 no Real Madrid e a 10 na Seleção. O atleta herdou a numeração histórica após a saída de Neymar da titularidade.

Procurada para comentar o caso, a assessoria do filho de Leonardo informou que o cantor “não tem nada para comentar”. O público, por sua vez, se dividiu entre apoiadores do artista e do jogador de futebol.

Suspeitas de romance com Vini Jr

Toda polêmica, porém, partiu das especulações em torno de um possível romance entre a influencer e o jogador. Primeiramente, a apresentadora do SBT fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama.

Vini celebrou seus 25 anos no último final de semana, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros em imagens, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita como pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

Divórcio

O casamento com Zé Felipe chegou ao fim em maio deste ano, após cinco anos de união e três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Em comunicado conjunto, o ex-casal confirmou a separação e garantiu bom convívio em respeito às crianças: “Seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus”.

Após o término, o cantor deixou a mansão que dividia com a influenciadora em Goiânia e se estabeleceu em um novo imóvel a poucos metros da antiga residência. A decisão, segundo ele, ocorreu de maneira independente e sem interferência de terceiros.